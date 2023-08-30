В Киеве обломки российской ракеты пробили крышу ТЦ «Ашан»: обнародовали фото

Обломки российской ракеты попали во внутреннее помещение торгового центра «Ашан».

Как ранее сообщалось, в ночь на 30 августа враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев.

По словам временного исполняющего обязанности главы Дарницкой райгосадминистрации Николая Калашника, обломки одной из ракет упали на крышу торгового центра «Ашан» на улице Здолбуновской.

«Немедленно на место происшествия прибыла дежурная бригада пожарных и ликвидировала последствия пожара. Пострадавшие лица предварительно отсутствуют», – написал он.

Также Калашник обнародоал фото и добавил, что разрушена крыша, остатки ракеты попали во внутреннее помещение, работает следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk