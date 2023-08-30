У Києві уламки російської ракети пробили дах ТЦ «Ашан»: оприлюднили фото

Як раніше повідомлялося, у ніч на 30 серпня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ.
За словами тимчасового виконувача обов’язків голови Дарницької райдержадміністрації Миколи Калашника, уламки однієї з ракет впали на дах торговельного центру «Ашан» на вулиці Здолбунівській.
«Негайно на місце події прибула чергова бригада вогнеборців і ліквідувала наслідки пожежі. Постраждалі особи попередньо відсутні», - написав він.
Також Калашник оприлюднив фото та додав, що зруйновано дах, рештки ракети попали у внутрішнє приміщення, працює слідчо-оперативна група.
Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk
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