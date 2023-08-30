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  1. В Україні

Збірна України знялася з чемпіонату світу з Dota 2 через допуск росіян

16:47, 30 серпня 2023
Напередодні Міжнародна федерації кіберспорту скасувала заборону на виступ російських команд на міжнародних змаганнях.
Збірна України знялася з чемпіонату світу з Dota 2 через допуск росіян
Джерело фото: artstation.com
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Збірна України з Dota 2 знялася з чемпіонату світу Міжнародної федерації кіберспорту (IESF). Про це повідомив член збірної України Іван (Kidaro) Бондарєв.

Рішення пов’язане із скасуванням обмежень для російських команд, які не дозволяли колективам із рф представляти країну з прапором та гімном.

Кіберспортсмени з України мали провести матч нижньої сітки плей-офф чемпіонату світу проти Індонезії. Команді зараховано технічну поразку.

Чемпіонат проходить з 26 серпня по 3 вересня у місті Ясси, в Румунії. Колективи боряться за призовий фонд у розмірі $100 000.

 

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