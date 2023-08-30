Сборная Украины снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за допуска россиян

Накануне Международная федерация киберспорта отменила запрет на выступление российских команд на международных соревнованиях.

Источник фото: artstation.com

Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира Международной федерации киберспорта (IESF). Об этом сообщил член сборной Украины Иван (Kidaro) Бондарев.

Решение связано с отменой ограничений для российских команд, которые не позволяли коллективам из рф представлять страну с флагом и гимном.

Киберспортсмены из Украины должны были провести матч нижней сетки плей-офф чемпионата мира против Индонезии. Команде засчитано техническое поражение.

Чемпионат проходит с 26 августа по 3 сентября в городе Яссы, в Румынии. Коллективы борются за призовой фонд в размере $100 000.

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