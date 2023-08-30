Здобуття другої вищої освіти не заважатиме мобілізації особи, — Федір Веніславський анонсував законопроект

За словами Федора Веніславського, зараз мають місце зловживання, коли чоловіки йдуть отримувати другу вищу освіту і таким чином уникають мобілізації.

Здобуття ще однієї вищої освіти як підстави для відстрочки від мобілізації стало причиною зловживань. Тому в Верховній Раді може з’явитися законодавча ініціатива, якою буде скасовано відстрочку для тих чоловіків, які йдуть здобувати другу вищу освіту. Відповідні зміни анонсував представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський в інтерв’ю Українським Новинам.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років.

«Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану.

Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання», – зазначає Веніславський.

«Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання», – цитують Федора Веніславського.

Автор: Наталя Мамченко

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