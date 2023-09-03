Мобилизируют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова

Генштаб, Минобороны или Комитет Совета могут инициировать изменения в законодательстве по мобилизации.

В Верховной Раде прокомментировали заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о мобилизации мужчин-студентов. Тот, в частности, заявил, что Минобразования будет решать: если мужчина может служить, то подождет ли обучение. В парламенте же не исключают вероятность мобилизации студентов старше 25 лет.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сделал заявление о целесообразности получения второго высшего образования пригодными для службы мужчинами во время войны. В частности, этот вопрос может решить только Верховная Рада и Минобразования.

«Данилов прав: вопрос целесообразности второго высшего образования для мужчин может решить только ВР и МОН», - сказал Сергей Бабак.

Он уверен, что профильный комитет и МОН не будут инициировать никаких ограничений по решению мужчин получать второе высшее образование, ведь это будет считаться нарушением конституционного права на образование.

По его словам, пока мужчин в возрасте от 25 лет, которые учатся в учебных заведениях на дневной и дуальной форме, не смогут призвать на службу. Однако Генштаб, Минобороны или Комитет по нацбезопасности и обороне ВР могут инициировать изменения в законодательстве по мобилизации.

«Это не нарушит конституционное право на образование, но позволит их мобилизовать», — подчеркнул Бабак.

Также он рассказал, что существует два вида уклонистов во время действия всеобщей мобилизации. Первые идут на преступление – дают взятку для уклонения от призыва и получают фальшивые справки; вторые используют законный способ – поступают на второе высшее образование. В частности, в 2019-2022 годах около 40 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет поступали в учебные заведения, в 2022 году - более 106 тысяч, а в 2023 - более 76 тысяч, однако вступительная кампания еще не закончилась.

«Что означает разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год», — добавил Бабак.

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