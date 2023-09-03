Мобилизируют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова

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Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

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  1. В Украине

Мобилизируют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова

19:17, 3 сентября 2023
Генштаб, Минобороны или Комитет Совета могут инициировать изменения в законодательстве по мобилизации.
Мобилизируют ли мужчин-студентов, получающих второе образование: в Раде прокомментировали заявление Данилова
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В Верховной Раде прокомментировали заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о мобилизации мужчин-студентов. Тот, в частности, заявил, что Минобразования будет решать: если мужчина может служить, то подождет ли обучение. В парламенте же не исключают вероятность мобилизации студентов старше 25 лет.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сделал заявление о целесообразности получения второго высшего образования пригодными для службы мужчинами во время войны. В частности, этот вопрос может решить только Верховная Рада и Минобразования.

«Данилов прав: вопрос целесообразности второго высшего образования для мужчин может решить только ВР и МОН», - сказал Сергей Бабак.

Он уверен, что профильный комитет и МОН не будут инициировать никаких ограничений по решению мужчин получать второе высшее образование, ведь это будет считаться нарушением конституционного права на образование.

По его словам, пока мужчин в возрасте от 25 лет, которые учатся в учебных заведениях на дневной и дуальной форме, не смогут призвать на службу. Однако Генштаб, Минобороны или Комитет по нацбезопасности и обороне ВР могут инициировать изменения в законодательстве по мобилизации.

«Это не нарушит конституционное право на образование, но позволит их мобилизовать», — подчеркнул Бабак.

Также он рассказал, что существует два вида уклонистов во время действия всеобщей мобилизации. Первые идут на преступление – дают взятку для уклонения от призыва и получают фальшивые справки; вторые используют законный способ – поступают на второе высшее образование. В частности, в 2019-2022 годах около 40 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет поступали в учебные заведения, в 2022 году - более 106 тысяч, а в 2023 - более 76 тысяч, однако вступительная кампания еще не закончилась.

«Что означает разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год», — добавил Бабак.

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