«Будет бум», — Резников анонсировал наращивание производства украинских дронов

По его словам, почти в течение года проходил процесс по упрощению процедуры на производство беспилотников.

Фото: ukrinform.ua

Этой осенью, скорее всего, будет увеличено производство украинских дронов. Такой прогноз сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Укринформу.

По его словам, почти в течение года проходил процесс по упрощению процедуры на производство беспилотников.

«Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось – это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться уже в объемах», — отметил он.

Ранее Резников заявил, что Украина может начать использовать самолеты F-16 весной 2024 года.

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