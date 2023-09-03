Україна може почати застосовувати літаки F-16 навесні 2024 року, — Резніков

Міністр наголосив, що Україна отримає літаки F-16.

Фото: Associated Press

Україна може почати застосовувати літаки F-16 навесні 2024 року. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв’ю Укрінформу.

Він наголосив, що Україна отримає літаки F-16.

«Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі - вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури», - сказав міністр.

Нагадаємо, що у Повітряних силах розповіли, що потрібно Україні для переваги у небі.

Також США у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16.

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