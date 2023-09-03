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Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

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Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

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Еліна Світоліна оголосила про перерву у виступах та назвала причину

14:40, 3 вересня 2023
Тенісистка анонсувала перерву у виступах після US Open.
Еліна Світоліна оголосила про перерву у виступах та назвала причину
Джерело фото: AP Photos
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Тенісистка Еліна Світоліна, яка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США заявила про паузу від виступів.

Про це вона сказала на пресконференції, яку цитує «Суспільне спорт».

«Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик [провідним] тенісисткам. І рейтинг прийде», - зазначила вона.

На якому саме турнірі українка повернеться на корти, лідерка національного рейтингу поки не визначилася.

«Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому», - розповіла Світоліна.

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