Еліна Світоліна оголосила про перерву у виступах та назвала причину

Тенісистка анонсувала перерву у виступах після US Open.

Джерело фото: AP Photos

Тенісистка Еліна Світоліна, яка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США заявила про паузу від виступів.

Про це вона сказала на пресконференції, яку цитує «Суспільне спорт».

«Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик [провідним] тенісисткам. І рейтинг прийде», - зазначила вона.

На якому саме турнірі українка повернеться на корти, лідерка національного рейтингу поки не визначилася.

«Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому», - розповіла Світоліна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.