Элина Свитолина объявила о перерыве в выступлениях и назвала причину

Теннисистка анонсировала перерыв в выступлениях после US Open.

Источник фото: AP Photos

Теннисистка Элина Свитолина, завершившая выступления на Открытом чемпионате США, заявила о паузе от выступлений.

Об этом она сказала на пресс-конференции, которую цитирует «Суспильне спорт».

«Я удовлетворена своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов [ведущим] теннисисткам. И рейтинг придет», – отметила она.

На каком турнире украинка вернется на корты, лидер национального рейтинга пока не определилась.

«Не знаю точно, сколько времени я потребую. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду на возвращение домой», - рассказала Свитолина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.