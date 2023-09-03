Какие документы нужны для обмена удостоверения водителя, если сменили фамилию

Как вы сменили фамилию, то стоит подумать об обмене документов.
При изменении персональных данных, удостоверения водителя нужно заменить в течение 10 дней. Это можно сделать в удобном Сервисном Центре МВД, или онлайн в Электронном кабинете водителя или приложения Дія.
Для получения услуги требуются:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный номер;
- имеющееся удостоверения водителя;
- документ, подтверждающий изменение персональных данных.
Как отмечают в Главном СЦ МВД, во время действия военного положения медицинская справка не обязательна.
Ориентировочная стоимость обмена удостоверения водителя – 270 грн.
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