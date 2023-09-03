Какие документы нужны для обмена удостоверения водителя, если сменили фамилию

При изменении персональных данных, удостоверения водителя нужно заменить в течение 10 дней.

Как вы сменили фамилию, то стоит подумать об обмене документов.

При изменении персональных данных, удостоверения водителя нужно заменить в течение 10 дней. Это можно сделать в удобном Сервисном Центре МВД, или онлайн в Электронном кабинете водителя или приложения Дія.

Для получения услуги требуются:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер;

имеющееся удостоверения водителя;

документ, подтверждающий изменение персональных данных.

Как отмечают в Главном СЦ МВД, во время действия военного положения медицинская справка не обязательна.

Ориентировочная стоимость обмена удостоверения водителя – 270 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.