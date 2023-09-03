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Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що деякі справи розглядаються в судах ще з 2016 року.

Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану

Законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

  1. В Україні

Які документи потрібні для обміну посвідчення водія, якщо змінили прізвище

16:40, 3 вересня 2023
При зміні персональних даних, посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів.
Які документи потрібні для обміну посвідчення водія, якщо змінили прізвище
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Як ви змінили прізвище, то варто подумати про обмін документів.

При зміні персональних даних, посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів. Це можна зробити у зручному Сервісному Центрі МВС, або ж онлайн в Електронному кабінеті водія чи застосунку Дія.

Для отримання послуги потрібні:

  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • наявне посвідчення водія;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних.

Як зауважують у Головному СЦ МВС, під час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія – 270 грн.

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