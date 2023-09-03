Які документи потрібні для обміну посвідчення водія, якщо змінили прізвище

Як ви змінили прізвище, то варто подумати про обмін документів.
При зміні персональних даних, посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів. Це можна зробити у зручному Сервісному Центрі МВС, або ж онлайн в Електронному кабінеті водія чи застосунку Дія.
Для отримання послуги потрібні:
- документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний номер;
- наявне посвідчення водія;
- документ, що підтверджує зміну персональних даних.
Як зауважують у Головному СЦ МВС, під час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.
Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія – 270 грн.
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