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Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

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Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

ВАКС потрібно працювати над швидкістю розгляду справ, – САП

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  1. В Україні

Прикордонники Мукачівського загону затримали впродовж минулої доби більше 30 порушників кордону

21:33, 3 вересня 2023
Прикордонники Мукачівського загону припинили 9 спроб порушення державного кордону.
Прикордонники Мукачівського загону затримали впродовж минулої доби більше 30 порушників кордону
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 9 спроб порушення державного кордону, у результаті чого було затримано більше 30 осіб. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у неділю, 3 вересня.

Як зазначається, 25 порушників зупинили під час спроби незаконного перетину кордону з Угорщиною, ще 9 затримали на кордоні з Румунією.

Так, розповіли у ДПСУ, найбільше «спритників» зупинили військовослужбовці відділу «Косине».

«Незаконно потрапити до Угорщини на ділянці цього підрозділу правопорушники намагались чотири рази. У результаті припинення усіх цих спроб прикордонні наряди затримали 19 громадян України з різних регіонів», - сказано у повідомленні.

Ще шістьох чоловіків, які мали намір перетнути українсько-угорський кордон поза пунктами пропуску, затримали військовослужбовці відділу «Лужанка».

На українсько-румунській ділянці кордону п’ятьох осіб зупинив прикордонний наряд відділення «Хижа», також чотирьох чоловіків затримав наряд від відділу «Ділове».

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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