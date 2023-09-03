Прикордонники Мукачівського загону затримали впродовж минулої доби більше 30 порушників кордону

Прикордонники Мукачівського загону припинили 9 спроб порушення державного кордону.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону припинили 9 спроб порушення державного кордону, у результаті чого було затримано більше 30 осіб. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у неділю, 3 вересня.

Як зазначається, 25 порушників зупинили під час спроби незаконного перетину кордону з Угорщиною, ще 9 затримали на кордоні з Румунією.

Так, розповіли у ДПСУ, найбільше «спритників» зупинили військовослужбовці відділу «Косине».

«Незаконно потрапити до Угорщини на ділянці цього підрозділу правопорушники намагались чотири рази. У результаті припинення усіх цих спроб прикордонні наряди затримали 19 громадян України з різних регіонів», - сказано у повідомленні.

Ще шістьох чоловіків, які мали намір перетнути українсько-угорський кордон поза пунктами пропуску, затримали військовослужбовці відділу «Лужанка».

На українсько-румунській ділянці кордону п’ятьох осіб зупинив прикордонний наряд відділення «Хижа», також чотирьох чоловіків затримав наряд від відділу «Ділове».

Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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