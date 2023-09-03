Військовий облік: кого з чоловіків не можуть взяти на роботу

Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому обліку у військкоматах.

Фото: radiotrek.rv.ua

У Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки нагадали, за яким умов роботодавці можуть брати на роботу чоловіків.

Так, приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловік віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:

у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень;

призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

Там також наголосили, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом.

В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Але є десять категорій громадян, які можуть служити лише за місцем проживання.

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