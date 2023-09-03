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  1. В Україні

Чи треба повідомляти податківців, якщо платник змінив місце проживання

15:17, 3 вересня 2023
Платники податків зобов’язані подавати до ДПС відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізособи – платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін.
Чи треба повідомляти податківців, якщо платник змінив місце проживання
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Державна податкова служба роз’яснила, чи треба повідомляти ДПС, якщо ви змінили місце проживання.

Відповідно до п. 70.7 ПКУ та п. 1 розд. IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 №822 зі змінами та доповненнями фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР (додаток 12 до Положення №822) та документа, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається).

Заява може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (після пред’явлення повертається).

Заява за ф. №5ДР фізичною особою подається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу (п. 2 розд. IХ Положення №822).

Для заповнення Заяви за ф. №5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних (п. 3 розд. IХ Положення №822).

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • паспорт, виготовлений у формі книжечки;
  • тимчасове посвідчення громадянина України (пп. 4 п. 1 розд. IІІ Положення №822).

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (пп. 5 п. 1 розд. IІІ Положення №822).

При поданні Заяви за ф. №5ДР фізична особа зобов’язана подати відповідному контролюючому органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії за переліком, визначеним Положенням №822 (п. 1 розд. VI Положення №822).

Внесення змін до ДРФО здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою Заяви за ф. №5ДР (п. 4 розд. IХ Положення №822).

Згідно з п. 5 розд. IХ Положення №822 у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві за ф. №5ДР фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.

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