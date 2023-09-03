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  1. В Украине

Нужно ли сообщать налоговикам, если плательщик сменил место жительства

15:17, 3 сентября 2023
Налогоплательщики обязаны представлять в ГНС сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку физлица – налогоплательщика в течение месяца со дня возникновения таких изменений.
Нужно ли сообщать налоговикам, если плательщик сменил место жительства
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Государственная налоговая служба разъяснила, нужно ли сообщать ГНС, если вы сменили место жительства.

В соответствии с п. 70.7 НКУ и п. 1 разд. IХ Положение о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина от 29.09.2017 №822 с изменениями и дополнениями физические лица – налогоплательщики обязаны представлять в контролирующие органы сведения об изменении данных, вносимых в учетную карточку физического лица – налогоплательщика в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков по форме №5ДР (приложение 12 к Положению №822) и документа, удостоверяющего личность (по предъявлении возвращается ).

Заявление может быть подано через представителя при наличии документа, удостоверяющего личность такого представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его ксерокопии (с четким изображением), а также доверенности, заверенной в нотариальном порядке, на проведение изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (по предъявлении возвращается).

Заявление по ф. №5ДР физическим лицом подается лично или через представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (место жительства), а в случае изменения места жительства – в контролирующий орган по новому месту жительства или в любой контролирующий орган (п. 2 разд. IХ Положения №822).

Для заполнения Заявления по ф. №5ДР используются данные документа, удостоверяющего личность, и других документов, подтверждающих изменения таких данных (п. 3 разд. IХ Положения №822).

Для подтверждения информации о задекларированном (зарегистрированном) месте жительства (нахождении) лицо представляет один из следующих документов:

  • выписка из реестра территориальной общины;
  • паспорт, изготовленный в форме книжечки;
  • временное удостоверение гражданина Украины (пп. 4 п. 1 разд. ІІІ Положения №822).

Для подтверждения факта внутреннего перемещения и взятия на учет внутриперемещенного лица такое лицо представляет справку о взятии на учет внутриперемещенного лица в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о взятии на учет внутриперемещенного лица, утвержденного постановлением КМУ от 01.10.2014 №509 «Об учете внутренне перемещенных лиц» (пп. 5 п. 1 разд. ІІІ Положения №822).

При подаче Заявления по ф. №5ДР физическое лицо обязано подать соответствующему контролирующему органу документы (оригиналы после проверки возвращаются) и их копии по перечню, определенному Положением №822 (п. 1 разд. VI Положения №822).

Внесение изменений в ГРФЛ осуществляется в течение трех рабочих дней со следующего дня после дня подачи физическим лицом Заявления по ф. №5ДР (п. 4 разд. IХ Положения №822).

Согласно п. 5 разд. IХ Положения №822 в случае обнаружения недостоверных данных или ошибок в поданном Заявлении по ф. №5ДР физическому лицу может быть отказано во внесении изменений и/или выдаче документа, удостоверяющего регистрацию в ГРФЛ.

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