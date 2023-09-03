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Фестиваль Burning Man в пустыне из-за ливней «утонул» в грязи: есть первый погибший, фото и видео

13:31, 3 сентября 2023
70 тысяч гостей оказались в ловушке, их попросили укрыться и экономить запасы воды и еды.
Фестиваль Burning Man в пустыне из-за ливней «утонул» в грязи: есть первый погибший, фото и видео
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На ежегодном фестивале Burning Man тысячи человек не могут покинуть территорию мероприятия из-за сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба Burning Man.

Фестиваль проходит в США в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Территорию было закрыть на въезд и выезд, а также были отменены все активности из-за разлившего пустыню ливня. 70 тысяч гостей оказались в ловушке, их попросили укрыться и экономить запасы воды и еды.

Как сообщает СNN, в результате непогоды уже погиб один человек.

Офис шерифа округа Першинг заявил, что расследует «смерть, которая произошла во время дождя». Власти публично не назвали имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти.

«Семью сообщили, смерть расследуется», - проинформировали в офисе шерифа.

Сильные ливни размыли пустыню и заблокировали движение транспортных средств на территории фестиваля и на подъездах к нему, превратив дороги в грязные потоки, которые затопили кемпинги участников фестиваля.

Власти попросили участников скрыться в пустыне Блэк-Рок и беречь еду, воду и горючее.

«В течение следующих нескольких дней ожидается больше дождей и ожидается, что условия не улучшатся настолько, чтобы позволить транспортным средствам въезжать на территорию», — говорится в заявлении Бюро землеустройства.

Организаторы Burning Man заявили, что аэропорт в Блэк-Рок-Сити остается закрытым. На территории запрещено управлять автомобилем, за исключением автомобилей экстренной помощи.

Фестиваль ежегодно проводится в пустыне Блэк-Рок (штат Невада) с 28 августа по 4 сентября. Гости Burning Man в соцсетях публикуют видео, как дожди размыли пустыню.

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