Во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты

Правительство разрабатывает национальный план по борьбе с курением на фоне роста потребления табака.

Во Франции разрабатывают национальный план по борьбе с курением на фоне роста потребления табака. Правительство планирует запретить одноразовые электронные сигареты. Об этом заявила премьер-министр Элизабет Борн, передает BFM TV.

По словам Борна, одноразовые электронные сигареты могут быть запрещены в стране уже вскоре в рамках «нового национального плана борьбы с курением».

«Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому привыкает молодежь. Так они попадают в курение», - добавила она.

Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун уже неоднократно заявлял о необходимости запрета одноразовых электронных сигарет, поскольку они «подталкивают молодежь к курению». В частности, он называл «экологической чепухой» то, что «одноразки» пригодны для многократного использования.

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