Во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты

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Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

БП ВС: Принятые судьей меры обеспечения иска не должны препятствовать хозяйственной деятельности предприятия

Большая Палата признала, что к судье, не осуществившей надлежащую проверку заявления об обеспечении иска, было правомерно применено дисциплинарное взыскание.

  1. В мире

Во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты

14:18, 3 сентября 2023
Правительство разрабатывает национальный план по борьбе с курением на фоне роста потребления табака.
Во Франции хотят запретить одноразовые электронные сигареты
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Во Франции разрабатывают национальный план по борьбе с курением на фоне роста потребления табака. Правительство планирует запретить одноразовые электронные сигареты. Об этом заявила премьер-министр Элизабет Борн, передает BFM TV.

По словам Борна, одноразовые электронные сигареты могут быть запрещены в стране уже вскоре в рамках «нового национального плана борьбы с курением».

«Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому привыкает молодежь. Так они попадают в курение», - добавила она.

Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун уже неоднократно заявлял о необходимости запрета одноразовых электронных сигарет, поскольку они «подталкивают молодежь к курению». В частности, он называл «экологической чепухой» то, что «одноразки» пригодны для многократного использования.

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