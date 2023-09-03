Считается ли дополнительным благом при командировке стоимость билета, в котором местом выбытия является место дистанционной работы работника

В каком случае сумма таких расходов включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого работника как дополнительное благо и облагается налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

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В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, будет ли дополнительным благом работника, направленного в командировку, возмещена предприятием, которое финансируется из бюджета, стоимость билета, в котором местом выбытия является место дистанционной работы работника.

Так, там объяснили, что в случае, если с разрешения руководителя юридического лица, полностью или частично финансируемого за счет бюджетных средств, наемному работнику возмещаются расходы в виде стоимости билета, в котором местом выбытия является место дистанционной работы такого работника, которое не соответствует месту его постоянной работы, то сумма таких расходов включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого работника как дополнительное благо и облагается налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

В то же время, если по условиям контракта о прохождении государственной службы предусмотрено выполнение государственным служащим работы дистанционно (вне помещения государственного органа), то возмещенная работнику, направленному в командировку стоимость билета, в котором местом выбытия является место его дистанционной работы, не является доходом в виде дополнительного блага плательщика налога и не облагается налогом на доходы физических лиц, при условии выполнения требований, установленных пунктом 170.9 статьи 170 НКУ.

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