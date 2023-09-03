Чи вважається додатковим благом під час відрядження вартість квитка, в якому місцем вибуття є місце дистанційної роботи працівника

У якому випадку сума таких витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

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У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області пояснили, чи буде додатковим благом працівника, направленого у відрядження, відшкодована підприємством, яке фінансується з бюджету, вартість квитка, в якому місцем вибуття є місце дистанційної роботи працівника.

Так, там пояснили, що у разі, якщо з дозволу керівника юридичної особи, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджетних коштів, найманому працівнику відшкодовуються витрати у вигляді вартості квитка, в якому місцем вибуття є місце дистанційної роботи такого працівника, яке не відповідає місцю його постійної роботи, то сума таких витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Водночас, якщо за умовами контракту про проходження державної служби передбачено виконання державним службовцем роботи дистанційно (поза приміщенням державного органу), то відшкодована працівнику, направленому у відрядження, вартість квитка, в якому місцем вибуття є місце його дистанційної роботи, не є доходом у вигляді додаткового блага платника податку та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, за умови виконання вимог, встановлених пунктом 170.9 статті 170 ПКУ.

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