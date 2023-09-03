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  1. В Україні

На Львівщині у 7-річної дитини палець застряг у конструкціях возу – довелося викликати ДСНС, фото

17:18, 3 вересня 2023
Батьки намагались самостійно допомогти дитині, але їм це не вдалось.
На Львівщині у 7-річної дитини палець застряг у конструкціях возу – довелося викликати ДСНС, фото
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У Львівській області рятувальники допомогли 7-річній дитині, палець якої застряв у конструкціях возу.

Як розповіли у ДСНС України, інцидент сталася у суботу, 2 вересня, у селі Волсвин.

Дитина, коли бавилась, засунула палець в отвір возу, діаметром близько 1,5 см. Батьки намагались самостійно допомогти дитині, але їм це не вдалось.

Рятувальники швидко вивільнили палець дівчинки. На щастя, травм вона не отримала.

Раніше ми писали, що на Львівщині дівчинка випадково впала в колодязь, глибиною близько 6 м.

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