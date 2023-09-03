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Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

Протиправна відмова у затвердженні проекту землеустрою є втручанням у право власності: Верховний Суд

Захист права фізичної особи на отримання у власність земельної ділянки, – позиція Верховного Суду.

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  1. В Україні

Пасажири УЗ мають змогу до кінця року отримати знижки на таксі до вокзалу

13:12, 3 вересня 2023
Хто із пасажирів може скористатися знижкою.
Пасажири УЗ мають змогу до кінця року отримати знижки на таксі до вокзалу
Зображення: freepik.com
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Як ми розповідали раніше, пасажири Укрзалізниці можуть отримувати кешбек за поїздки на таксі Uber з/до залізничних вокзалів Києва. Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив’язаним email-акаунтам. За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%.

Тепер в Укрзалізниці повідомили, що пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt до/з залізничних вокзалів у Києві (Центральний, Південний та Дарниця), Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві та Кривому Розі до кінця року.

Все, що для цього треба – це у застосунку Bolt додати до гаманця картку Visa і обрати одним з пунктів поїздки вокзал.

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