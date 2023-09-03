Пасажири УЗ мають змогу до кінця року отримати знижки на таксі до вокзалу

Хто із пасажирів може скористатися знижкою.

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Як ми розповідали раніше, пасажири Укрзалізниці можуть отримувати кешбек за поїздки на таксі Uber з/до залізничних вокзалів Києва. Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив’язаним email-акаунтам. За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%.

Тепер в Укрзалізниці повідомили, що пасажири з картками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum або Visa Platinum Business матимуть вже звичну знижку -50% на виклик Bolt до/з залізничних вокзалів у Києві (Центральний, Південний та Дарниця), Дніпрі, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Ужгороді, Полтаві та Кривому Розі до кінця року.

Все, що для цього треба – це у застосунку Bolt додати до гаманця картку Visa і обрати одним з пунктів поїздки вокзал.

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