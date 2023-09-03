Міноборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ

Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міністерством оборони затверджено нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ.

У воїнів Медичних сил на оновленому беретному знаку тепер круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Оновлений беретний знак «Сили логістики» має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

Джерело фото: Міністерство оборони України

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