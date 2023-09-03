Естонські колеги купили для рятувальників з України машину для розмінування і назвали її на честь Ярослави Магучіх

Робот-розмінувальник вирушить до України найближчими днями.

Джерело фото: facebook.com/estemb.kyiv

Естонська Асоціація рятувальників Päästeliit купила для ДСНС України машину для розмінування MV-4. Її назвали на честь української чемпіонки світу зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх — «Ярослава».

Робот-розмінувальник вирушить до України найближчими днями, написали у посольстві Естонії в Україні.

Машина, вартість якої включно з додатковим обладнанням і тренінгом для саперів, становить 1,1 млн євро, обладнана дистанційним керуванням, що дає змогу саперам перебувати на безпечній відстані, а отже, вона не тільки допомагатиме українським рятувальникам знешкоджувати міни та нерозірвані боєприпаси, а й зберігатиме їхні життя.

Фінансові витрати взяли на себе естонські підприємці.

Роботизована система для розмінування MV-4 має розширені можливості зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв. Вона обладнана поворотним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом. Низький профіль і міцна конструкція роблять машину стійкою до будь-яких детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів подібної інтенсивності. Робот-розмінувальник також може витримати вибухи протитанкових мін. MV-4 призначений для очищення від мін смуги землі шириною 170 см.

Джерело фото: facebook.com/estemb.kyiv

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