В ДСНС показали кадри ліквідації наслідків чергової терористичної атаки росіян на Одещині, фото

Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки рф.

Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки чергової терористичної атаки окупантів на Одещині.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА «Shahed-136/131». Усього було зафіксовано пуски 25 ударних безпілотників.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України збито 22 ворожих дрони-камікадзе.

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