В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий очередной террористической атаки россиян на Одесщине, фото

Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки рф.

Спасатели показали, как ликвидировали последствия очередной террористической атаки окупантов на Одесщине.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 3 сентября российские оккупанты совершили несколько волн атак ударных БпЛА «Shahed-136/131». Всего было зафиксировано пуски 25 ударных беспилотников.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины сбито 22 вражеских дрона-камикадзе.

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