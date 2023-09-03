Нигерия отзывает своих послов по всему миру

Президент Нигерии приказал отозвать послов страны по всему миру.

Источник фото: TWITTER/ BOLA AHMED TINUBU

Президент Нигерии Бола Тинубу приказал немедленно отозвать послов страны по всему миру.

Об этом пишет агентство «Reuters» со ссылкой на его спикера.

«Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество мирового класса, которые отныне будут характеризовать предоставление услуг как иностранным, так и внутренним гражданам, жителям и потенциальным посетителям», — сказал спикер президента Аджури Нгелале.

Как отмечается, постоянные представители Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве освобождены от «полного отзыва» из-за будущей Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН), которая состоится позже этого месяца, говорится в заявлении офиса Тинубу.

Нигерия имеет 109 дипломатических представительств по всему миру, включая 76 посольств, 22 высших комиссии и 11 консульств.

В СМИ пишут, что Тинубу, который начал самые смелые реформы в стране за последние десятилетия, должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи, а также встретиться с лидерами Бразилии, Индии, Южной Кореи и Германии во время встречи G20.

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