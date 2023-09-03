Украина ведет переговоры с европейскими странами об экстрадиции топ-коррупционеров – Малюска

По словам министра, именно к опасностям, связанным с войной, апеллируют адвокаты граждан Украины за границей.

Источник фото: Denis Malyuska/Facebook

Минюст проводит работу над возвращением в страну коррупционеров, которые сбежали в страны Европы. Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска, прежде всего, будут пытаться вернуть топ-коррупционеров.

«Суды очень бережно относятся к вопросам экстрадиции, в частности, в связи с тем, что у нас война продолжается. И их адвокаты, безусловно, чиновники бывшие или топ-коррупционеры получают хороших адвокатов, подчеркивают на том, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока что в экстрадиции. Но это явление, по крайней мере, в отношении топ-коррупционеров, считаем, что временное», - сказал министр.

В то же время Малюска высказал мнение, что это временное явление, и анонсировал изменения в законодательстве.

«У нас сейчас есть план действий, как на это реагировать. Сейчас в Верховной Раде есть специальный закон, который введет отдельный режим содержания для тех, кого экстрадируют, с тем чтобы принять дополнительные меры их безопасности, чтобы гарантировать больше эффективность экстрадиции», – отмечает он.

По мнению министра, после адаптации системы приема экстрадированных в условиях войны «показатели улучшатся».

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