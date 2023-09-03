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  1. В Україні

Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топ-корупціонерів – Малюська

09:49, 3 вересня 2023
За словами міністра, саме до небезпек, пов’язаних із війною, апелюють адвокати громадян України за кордоном.
Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топ-корупціонерів – Малюська
Джерело фото: Denis Malyuska/Facebook
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Мін’юст проводить роботу над поверненням у країну корупціонерів, які втекли в країни Європи. Як повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, насамперед, намагатимуться повернути топ-корупціонерів.

«Суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв'язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно чиновники колишні або топ-корупціонери отримують хороших адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топкорупціонерів, вважаємо, що тимчасове», - сказав міністр.

Водночас Малюська висловив думку, що це тимчасове явище, і анонсував зміни в законодавстві.

«У нас зараз є план дій, як на це реагувати. Зараз у Верховній Раді є спеціальний закон, який запровадить окремий режим тримання для тих, кого екстрадують, з тим щоб вжити додаткових заходів їхньої безпеки, щоб гарантувати більше ефективність екстрадиції», – зазначає він.

На думку міністра, після адаптації системи прийому екстрадованих в умовах війни «показники поліпшаться».

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