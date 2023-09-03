Канада хоче навчати українських суддів і судових аудиторів

За словами посла Канади в Україні, Оттава хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні.

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Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проектах в Україні, наприклад, шляхом навчання суддів і судових аудиторів. Про це повідомила повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць, передає «CBCNews».

«Вони (українська влада — ред.) визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС», - сказала посол, додавши: «Ми кидаємо виклик Україні, ми підтримуємо Україну».

Крім того, за словами Цмоць, Україні також надають технічну допомогу щодо того, як можна стати місцем для приватного капіталу після війни.

«Ми працюємо з ними над тим, як [вони можуть] забезпечити прозорий інвестиційний клімат», — сказав Цмоць. «Це безперечно є пріоритетом на кожному рівні влади».

Нагадаємо, що Канада призначила нового посла в Україні.

Також ми повідомляли, що радник Джо Байдена з нацбезпеки Салліван зустрівся з представниками антикорупційних органів України.

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