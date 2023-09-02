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Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

  1. У світі

Радник Джо Байдена з нацбезпеки Салліван зустрівся з представниками антикорупційних органів України

15:14, 2 вересня 2023
Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій.
Радник Джо Байдена з нацбезпеки Салліван зустрівся з представниками антикорупційних органів України
Джерело фото: НАБУ
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Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних органів.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

За повідомленням, зустріч пройшла за участі директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко.  

Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій.

«Пан Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, висувати обвинувачення та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть», – заявили в Білому домі.

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