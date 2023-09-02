Радник Джо Байдена з нацбезпеки Салліван зустрівся з представниками антикорупційних органів України

Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій.

Джерело фото: НАБУ

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних органів.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

За повідомленням, зустріч пройшла за участі директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко.

Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій.

«Пан Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, висувати обвинувачення та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть», – заявили в Білому домі.

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