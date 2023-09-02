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Советник Джо Байдена по нацбезопасности Салливан встретился с представителями антикоррупционных органов Украины

15:14, 2 сентября 2023
Стороны обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии этих важнейших институтов.
Советник Джо Байдена по нацбезопасности Салливан встретился с представителями антикоррупционных органов Украины
Источник фото: НАБУ
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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с делегацией руководителей украинских антикоррупционных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

По сообщению, встреча прошла при участии директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, председателя Высшего антикоррупционного суда Веры Михайленко.

Стороны обсудили прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с коррупцией и обеспечении автономии этих важнейших институтов.

«Господин Салливан подчеркнул жизненно важное значение для любого демократического общества независимых, беспристрастных правоохранительных и судебных институций, способных расследовать, выдвигать обвинения и выносить судебные решения по делам о коррупции независимо от того, куда они ведут», – заявили в Белом доме.

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