В Буче мужчина в гараже нашел оставленную оккупантами растяжку

Мужчина не был дома с начала войны.

Фото: Андрей Небытов

В Буче местный житель, который не был дома с начала военного положения, нашел у себя в гараже гранату и вызвал правоохранителей. Полицейские на месте обнаружили растяжку, которую специалисты обезвредили. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

“К нам обратился гражданин, увидевший у себя в гараже гранату. Мужчина не был дома с начала военного положения”, – сообщил Небытов.

Прибыв на место находки, полицейские обнаружили растяжку, зажатую между двумя пластиковыми вешалками. Специалисты изъяли опасную находку.

Правоохранители еще раз призвали граждан при обнаружении опасных предметов сразу звонить по телефону на “102”.

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