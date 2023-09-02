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Во Львове суд обязал компанию восстановить памятник архитектуры в центре города

22:21, 2 сентября 2023
Частная фирма, демонтировавшая часть памятника архитектуры на площади Рынок, обязана восстановить историческое здание.
Во Львове суд обязал компанию восстановить памятник архитектуры в центре города
Фото: Львовский горсовет
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Львовский окружной административный суд обязал владельца каменицы восстановить памятник архитектуры. Годом ранее во время строительных работ городская админкомиссия зафиксировала значительную перестройку здания и демонтаж исторических частей помещения. Об этом говорится в решении суда.

В течение 2020 и 2021 годов ООО купило на аукционе коммунальные помещения Львовского городского совета в каменице на пл. Рынок, 40.

Речь идет о помещениях первого и третьего этажей площадью 85,3 м2 и 48,2 м2 на втором этаже. В августе 2022 года компания начала перестраивать эти помещения, демонтировала часть официны (флигеля) и разрушила деревянные перекрытия и резные балки. Эти работы компания не согласовала с управлением охраны исторической среды, поэтому городской совет обратился в суд с требованием восстановить памятник архитектуры.

В суде представители ООО  отметили, что приобрели коммунальные помещения в очень заброшенном состоянии и во время, когда городская комиссия управления охраны исторической среды обследовала объект, подрядчики выполняли противоаварийные работы.

Владельцы заверили суд, что все противоаварийные работы уже завершены и прекращены до получения всей необходимой проектной и разрешительной документации.

Учитывая обстоятельства дела, судья обязала ООО восстановить памятник архитектуры на пл. Рынок, 40. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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