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  1. В Україні

У Львові суд зобов’язав компанію відновити пам’ятку архітектури у центрі міста

22:21, 2 вересня 2023
Приватна фірма, яка демонтувала частину пам’ятки архітектури на площі Ринок, зобов’язана відновити історичну будівлю.
У Львові суд зобов’язав компанію відновити пам’ятку архітектури у центрі міста
Фото: Львівська міська рада
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Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав власника кам’яниці відновити пам’ятку архітектури. Рік тому під час будівельних робіт міська адмінкомісія зафіксувала значну перебудову будівлі та демонтаж історичних частин приміщення. Про це йдеться у рішенні суду. 

Упродовж 2020 та 2021 років ТОВ купило на аукціоні комунальні приміщення Львівської міської ради в кам’яниці на пл. Ринок, 40.

Ідеться про приміщення першого та третього поверхів площею 85,3 м2 і 48,2 м2 на другому поверсі. У серпні 2022 року компанія почала перебудовувати ці приміщення, демонтував частину офіцини (флігеля) та зруйнував дерев’яні перекриття і різьблені балки. Ці роботи компанія не погодила з управлінням охорони історичного середовища, тому міська рада звернулася до суду з вимогою відновити пам’ятку архітектури.

У суді представники ТОВ зазначили, до придбали комунальні приміщення в дуже занедбаному стані й в час, коли міська комісія управління охорони історичного середовища обстежувала об’єкт, підрядники виконували протиаварійні роботи.

Власники запевнили суд, що всі протиаварійні роботи вже завершені та припинені до одержання ними всієї необхідної проектної та дозвільної документації.

Враховуючи обставини справи, суддя зобов’язала компанію відновити пам’ятку архітектури на пл. Ринок, 40. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

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