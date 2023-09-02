Організував вивезення 40 тисяч кг насіння соняшника: на Харківщині судитимуть фермера за співпрацю з окупантами

Спочатку він віддав загарбниках авто, а потім організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію рф.

На Харківщині судитимуть підприємця, який організував вивезення до рф 40 тис. кг насіння соняшника. Про це пише Харківська обласна прокуратура.

Як зазначається, керівник ферми у Куп'янському районі, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур, під час окупації пішов на співпрацю з ворогом.

Спочатку він добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик. Надалі він організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію держави-агресора, за що отримав прибуток у рублях.

«У період окупації чоловік перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области», взявши на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Торік наприкінці серпня він навіть відкрив розрахунковий рахунок у валюті рф в одному з російських банків», — додали у прокуратурі.

Наразі до суду направлено обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності.

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