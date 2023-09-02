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  1. В Україні

Організував вивезення 40 тисяч кг насіння соняшника: на Харківщині судитимуть фермера за співпрацю з окупантами

22:00, 2 вересня 2023
Спочатку він віддав загарбниках авто, а потім організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію рф.
Організував вивезення 40 тисяч кг насіння соняшника: на Харківщині судитимуть фермера за співпрацю з окупантами
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На Харківщині судитимуть підприємця, який організував вивезення до рф 40 тис. кг насіння соняшника. Про це пише Харківська обласна прокуратура.

Як зазначається, керівник ферми у Куп'янському районі, який займався розведенням великої рогатої худоби та вирощуванням сільськогосподарських культур, під час окупації пішов на співпрацю з ворогом.

Спочатку він добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора свій позашляховик. Надалі він організував вивіз з території власного сільгосппідприємства 40 тисяч кг насіння соняшника на територію держави-агресора, за що отримав прибуток у рублях.

«У період окупації чоловік перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области», взявши на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора. Торік наприкінці серпня він навіть відкрив розрахунковий рахунок у валюті рф в одному з російських банків», — додали у прокуратурі. 

Наразі до суду направлено обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності.

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