Организовал вывоз 40 тысяч кг семян подсолнечника: в Харьковской области будут судить фермера за сотрудничество с оккупантами

Сначала он отдал захватчикам авто, а затем организовал вывоз с территории собственного сельхозпредприятия 40 тысяч кг семян подсолнечника на территорию рф.

В Харьковской области будут судить предпринимателя, который организовал вывоз в рф 40 тыс. кг семян подсолнечника. Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

Как отмечается, руководитель фермы в Купянском районе, занимавшийся разведением крупного рогатого скота и выращиванием сельскохозяйственных культур, во время оккупации пошел на сотрудничество с врагом.

Сначала он добровольно передал представителям вооруженных формирований государства-агрессора свой внедорожник. В последствии он организовал вывоз с территории собственного сельхозпредприятия 40 тысяч кг семян подсолнечника на территорию государства-агрессора, за что получил прибыль в рублях.

«В период оккупации мужчина перерегистрировал свое предприятие по российскому законодательству в так называемой «Налоговой службе Харьковской области», взяв на себя обязательство по уплате налогов в бюджет страны-агрессора. В прошлом году в конце августа он даже открыл расчетный счет в валюте рф в одном из российских банков», - добавили в прокуратуре.

В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении 48-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности.

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