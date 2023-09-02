У Бучі чоловік в гаражі знайшов залишену окупантами розтяжку

Чоловік не був вдома з початку війни.

Фото: Андрій Нєбитов

У Бучі місцевий мешканець, який не був удома з початку воєнного стану, знайшов у себе в гаражі гранату та викликав правоохоронців. Поліцейські на місці виявили розтяжку, яку знешкодили фахівці. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“До нас звернувся громадянин, який побачив у себе в гаражі гранату. Чоловік не був вдома з початку воєнного стану”, – повідомив Нєбитов.

Прибувши на місце знахідки, поліцейські виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку.

Правоохоронці вкотре закликали громадян при виявленні небезпечних предметів відразу телефонувати на “102”.

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