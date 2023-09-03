Канада хочет обучать украинских судей и судебных аудиторов

По словам посла Канады в Украине, Оттава хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах Украины.

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Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине, например путем обучения судей и судебных аудиторов. Об этом сообщила посол Канады в Украине Наталья Цмоц, передает «CBCNews».

«Они (украинские власти — ред.) признают, что это очень важная реформа; они знают, что это одно из условий вступления в ЕС», - сказала посол, добавив: «Мы бросаем вызов Украине, мы поддерживаем Украину».

Кроме того, по словам Цмоц, Украине также оказывают техническую помощь по поводу того, как можно стать местом для частного капитала после войны.

«Мы работаем с ними над тем, как они могут обеспечить прозрачный инвестиционный климат», — сказал Цмоц. «Это, безусловно, является приоритетом на каждом уровне власти».

Напомним, что Канада назначила нового посла в Украине.

Также мы сообщали, что советник Джо Байдена по нацбезопасности Салливан встретился с представителями антикоррупционных органов Украины.

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