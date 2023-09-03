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  1. У світі

Нігерія відкликає своїх послів по усьому світу

10:10, 3 вересня 2023
Президент Нігерії наказав відкликати послів країни по всьому світу.
Нігерія відкликає своїх послів по усьому світу
Джерело фото: TWITTER/ BOLA AHMED TINUBU
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Президент Нігерії Бола Тінубу наказав негайно відкликати послів країни по всьому світу.

Про це пише агентство «Reuters» із посиланням на його речника.

«Президент сповнений рішучості забезпечити ефективність і якість світового класу, які відтепер характеризуватимуть надання послуг як іноземним, так і внутрішнім громадянам, жителям і потенційним відвідувачам», — сказав речник президента Аджурі Нгелале.

Як зазначається, постійні представники Нігерії в ООН у Нью-Йорку та Женеві звільнені від «повного відкликання» через майбутню Генеральну асамблею ООН (ГА ООН), яка відбудеться пізніше цього місяця, йдеться в заяві офісу Тінубу.

Нігерія має 109 дипломатичних представництв по всьому світу, включаючи 76 посольств, 22 вищих комісії та 11 консульств.

У ЗМІ пишуть, що Тінубу, який розпочав найсміливіші реформи в країні за останні десятиліття, має провести переговори з президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї, а також зустрітися з лідерами Бразилії, Індії, Південної Кореї та Німеччини під час зустрічі G20.

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