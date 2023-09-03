Эстонские коллеги купили для спасателей из Украины машину для разминирования и назвали ее в честь Ярославы Магучих

Робот-разминировщик отправится в Украину в ближайшие дни.

Источник фото: facebook.com/estemb.kyiv

Эстонская Ассоциация спасателей Päästeliit купила для ГСЧС Украины машину для разминирования MV-4. Ее назвали в честь украинской чемпионки мира по прыжкам в высоту Ярославы Магучих – «Ярослава».

Робот-разминировщик отправится в Украину в ближайшие дни, написали в посольстве Эстонии в Украине.

Машина, стоимость которой включительно с дополнительным оборудованием и тренингом для саперов, составляет 1,1 млн евро, оборудована дистанционным управлением, что позволяет саперам находиться на безопасном расстоянии, а следовательно, она не только будет помогать украинским спасателям обезвреживать мины и неразорванные боеприпасы, но и будет сохранять их жизнь.

Денежные расходы взяли на себя эстонские бизнесмены.

Роботизированная система разминирования MV-4 имеет расширенные возможности по обезвреживанию взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. Она оборудована поворотным грейфером, клешней для разминирования и бульдозерным отвалом. Низкий профиль и крепкая конструкция делают машину устойчивой к любым детонациям противопехотных мин и неразорванным боеприпасам подобной интенсивности. Робот-разминировщик также может выдержать взрывы противотанковых мин. MV-4 предназначен для очищения от мин полосы земли шириной 170 см.

Источник фото: facebook.com/estemb.kyiv

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