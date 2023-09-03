Минобороны утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск

Для военнослужащих отдельных родов войск утверждены новые образцы беретных знаков.

Министерством обороны утверждены новые образцы беретных знаков для военнослужащих отдельных родов войск.

У воинов Медицинских сил на обновленном беретном знаке будет круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей.

Для Сил поддержки ВСУ беретный знак смоделирован в виде прорезного ромба с зубчатыми краями, на который наложены скрещенные мечи остриями вверх и четыре руки в латных рукавицах, соединенные между собой в замок.

Обновленный беретный знак «Силы логистики» имеет вид стилизованного контура крепости с четырьмя бастионами. На него наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный по вертикали.

Источник фото: Министерство обороны Украины

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