Пассажиры УЗ имеют возможность до конца года получить скидки на такси до вокзалу

Кто из пассажиров может пользоваться скидкой.

Изображение: freepik.com

Как мы рассказывали ранее, пассажиры Укрзализныци могут получать кэшбек за поездки на такси Uber с/до железнодорожных вокзалов Киева. Теперь доступна автоматическая синхронизация поездок железной дорогой с Uber Travel благодаря привязанным email-аккаунтам. За каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%.

Теперь в Укрзализныце сообщили, что пассажиры с карточками Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum или Visa Platinum Business будут иметь уже привычную скидку -50% на вызов Bolt до/с железнодорожных вокзалов в Киеве (Центральный, Южный и Дарница), Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Полтаве и Кривом Роге к концу года.

Все, что для этого нужно – это в приложении Bolt добавить в бумажник карту Visa и выбрать одним из пунктов поездки вокзал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.