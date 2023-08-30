На Львівщині дівчинка випадково впала в колодязь, глибиною близько 6 м

Дитина гралась та забігла в підвал, де випадково впала в колодязь.

На Львівщині рятувальники врятували дитину, яка впала в колодязь. Його глибина становила близько 6 м.

Як розповіли у ДСНС України, подія сталася 29 серпня.

«Діти грались та забігли в підвал, де дівчинка випадково впала в колодязь, глибиною близько 6 м. В колодязі було близько 2 м води», - сказано у повідомленні.

За допомогою рятувальної мотузки надзвичайники витягнули дитину, 2016 року народження.

Дівчинку передали медикам.

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