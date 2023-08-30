На Львівщині дівчинка випадково впала в колодязь, глибиною близько 6 м

На Львівщині рятувальники врятували дитину, яка впала в колодязь. Його глибина становила близько 6 м.
Як розповіли у ДСНС України, подія сталася 29 серпня.
«Діти грались та забігли в підвал, де дівчинка випадково впала в колодязь, глибиною близько 6 м. В колодязі було близько 2 м води», - сказано у повідомленні.
За допомогою рятувальної мотузки надзвичайники витягнули дитину, 2016 року народження.
Дівчинку передали медикам.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.