На Хмельниччині під час пожежі у ресторанному комплексі вогнеборці врятували 6 цуценят, відео

Під час ліквідації пожежі надзвичайники неочікувано почули скавчання цуценят.

Під час ліквідації пожежі у ресторанному комплексі надзвичайники неочікувано почули скавчання цуценят. З-під складених дров дістали пухнастика та зрозуміли, що там є ще.

Як розповіли у ДСНС, їхня мама – охоронниця ресторанного комплексу контролювала процес та бігала навколо рятувальників.

Загалом, вдалося врятувати усіх шість пухнастиків.

Як розповіли у ДСНС України, через пізнє інформування про пожежу на момент прибуття вогнеборців ресторан та дах вже були повністю охоплені вогнем.

Про пожежу повідомили о 02:40 30 серпня, ліквідували її о 03:50. Вогнеборці не допустили розповсюдження полум’я на сусідні будівлі закладу та лісовий масив. Причина пожежі встановлюється.

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