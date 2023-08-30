На Хмельнитчине во время пожара в ресторанном комплексе пожарные спасли 6 щенков, видео

Во время ликвидации пожара чрезвычайники неожиданно услышали скулеж щенков.

Во время ликвидации пожара в ресторанном комплексе чрезвычайники неожиданно услышали скулеж щенков. Из-под сложенных дров достали пушистика и поняли, что там есть еще.

Как рассказали в ГСЧС, их мама – охранница ресторанного комплекса контролировала процесс и бегала вокруг спасателей.

В общем, удалось спасти всех шесть пушистиков.

Как рассказали в ГСЧС Украины, из-за позднего информирования о пожаре на момент прибытия пожарных ресторан и крыша уже были полностью охвачены огнем.

О пожаре сообщили в 02:40 30 августа, ликвидировали его в 03:50. Пожарные не допустили распространение пламени на соседние здания заведения и лесной массив. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.