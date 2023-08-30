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  1. Суд инфо

ВСП обратился в Офис Генпрокурора относительно подделки судебного решения

17:25, 30 августа 2023
ВСП обратился в Офис Генерального прокурора по сообщению судьи Коминтерновского районного суда города Харькова.
ВСП обратился в Офис Генпрокурора относительно подделки судебного решения
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Судья Коминтерновского районного суда города Харькова Ирина Зелинская сообщила о факте обнаружения поддельного судебного решения, – сообщает Высший совет правосудия.

Проверив обстоятельства, о которых проинформировала судья, Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины, - вмешательство в профессиональную деятельность судьи.

Ирина Зелинская отметила, что в ее производстве находится дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

В канцелярию Коминтерновского районного суда города Харькова и к помощнику судьи обратилось лицо, в отношении возможного административного нарушения которого составлен протокол, с устным заявлением о выдаче ему копии постановления по указанному делу.

Как отмечает судья, рассмотрение дела на время такого обращения еще не состоялось, судебное решение не принято.

В то же время впоследствии в мессенджере Telegram ей поступило сообщение от неизвестного лица с фотокопией постановления Коминтерновского районного суда города Харькова по указанному делу, якобы принятого судьей Зелинской И.В., за подписью судьи и с оттиском печати суда.

Согласно резолютивной части этого постановления производство по делу закрыто в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Во время проверки установлено, что в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют электронные экземпляры судебных решений по дате и номеру указанного дела.

По сообщению судьи начато уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Факт выявления поддельного судебного решения может привести к нарушению основных принципов судопроизводства и задач суда, установленных законодательством, и нести угрозу авторитету правосудия.

Кроме того, сообщенные обстоятельства могут дискредитировать репутацию судьи Ирины Зелинской и подорвать доверие к Коминтерновскому районному суду города Харькова.

Поэтому, по мнению ВСП, в этом случае имеются основания для принятия мер с целью обеспечения авторитета правосудия.

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