ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора щодо підробки судового рішення

ВРП звернулася до Офісу Генерального прокурора за повідомленням судді Комінтернівського районного суду міста Харкова.

Суддя Комінтернівського районного суду міста Харкова Ірина Зелінська повідомила про факт виявлення підробленого судового рішення, – повідомляє Вища рада правосуддя.

Перевіривши обставини, про які поінформувала суддя, Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України, – втручання у професійну діяльність судді.

Ірина Зелінська зазначила, що в її провадженні перебуває справа про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

До канцелярії Комінтернівського районного суду міста Харкова та до помічника судді звернулася особа, стосовно можливого адміністративного порушення якої складено протокол, з усною заявою щодо видачі їй копії постанови у вказаній справі.

Як зазначає суддя, розгляд справи на час такого звернення ще не відбувся, судове рішення не ухвалено.

Водночас згодом у месенджері Telegram їй надійшло повідомлення від невідомої особи з фотокопією постанови Комінтернівського районного суду міста Харкова у вказаній справі, нібито ухваленої суддею Зелінською І.В., за підписом судді та з відтиском печатки суду.

Згідно з резолютивною частиною цієї постанови провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Під час перевірки встановлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні електронні примірники судових рішень за датою і номером зазначеної справи.

За повідомленням судді розпочато кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

Факт виявлення підробленого судового рішення може призвести до порушення основних засад судочинства та завдань суду, встановлених законодавством, і нести загрозу авторитету правосуддя.

Крім того, повідомлені обставини можуть дискредитувати репутацію судді Ірини Зелінської та підірвати довіру до Комінтернівського районного суду міста Харкова.

Тому, на переконання ВРП, в цьому випадку наявні підстави для вжиття заходів з метою забезпечення авторитету правосуддя.

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