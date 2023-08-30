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ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора щодо підробки судового рішення

17:25, 30 серпня 2023
ВРП звернулася до Офісу Генерального прокурора за повідомленням судді Комінтернівського районного суду міста Харкова.
ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора щодо підробки судового рішення
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Суддя Комінтернівського районного суду міста Харкова Ірина Зелінська повідомила про факт виявлення підробленого судового рішення, – повідомляє Вища рада правосуддя.

Перевіривши обставини, про які поінформувала суддя, Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України, – втручання у професійну діяльність судді.

Ірина Зелінська зазначила, що в її провадженні перебуває справа про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

До канцелярії Комінтернівського районного суду міста Харкова та до помічника судді звернулася особа, стосовно можливого адміністративного порушення якої складено протокол, з усною заявою щодо видачі їй копії постанови у вказаній справі.

Як зазначає суддя, розгляд справи на час такого звернення ще не відбувся, судове рішення не ухвалено.

Водночас згодом у месенджері Telegram їй надійшло повідомлення від невідомої особи з фотокопією постанови Комінтернівського районного суду міста Харкова у вказаній справі, нібито ухваленої суддею Зелінською І.В., за підписом судді та з відтиском печатки суду.

Згідно з резолютивною частиною цієї постанови провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Під час перевірки встановлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні електронні примірники судових рішень за датою і номером зазначеної справи.

За повідомленням судді розпочато кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

Факт виявлення підробленого судового рішення може призвести до порушення основних засад судочинства та завдань суду, встановлених законодавством, і нести загрозу авторитету правосуддя.

Крім того, повідомлені обставини можуть дискредитувати репутацію судді Ірини Зелінської та підірвати довіру до Комінтернівського районного суду міста Харкова.

Тому, на переконання ВРП, в цьому випадку наявні підстави для вжиття заходів з метою забезпечення авторитету правосуддя.

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