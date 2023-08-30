У Британії держслужбовиця подала до суду за слова «розумна жінка»

Чиновниця подала кілька позовів проти Міністерства оборони Британії.

У Великій Британії чиновниця Крістін Роджерс кілька разів подавала до суду на Міністерство оборони Британії за дискримінацію за ознакою статі після того, як офіцер Саймон Уоткінс сказав на її адресу «розумна жінка», повідомляє The Telegraph.

Як повідомляє видання, після звільнення Крістін Роджерс подала до суду на відомство, проте всі її позови про дискримінацію за ознакою статі були відхилені, а суддя назвав її «гіперчутливою».

Суддя пояснив, що «слово «жінка», звичайно, зайве, але ми приймаємо свідчення пана Уоткінса про те, що він мав на увазі його загальне сприйняття пані Роджерс як освіченої людини, начитаної, яка багато подорожує і чітко виражається».

Суддя також додав, що Уоткінсу «не обов'язково було називати її жінкою, але, роблячи це, цілком очевидно, що він не мав наміру чинити на неї будь-який негативний вплив, пов'язаний з її статевою приналежністю».

При цьому, чиновниця зуміла виграти позов про несправедливе звільнення і тепер на неї чекає компенсація від Міноборони.

Раніше ми писали, що Республіканський комітет подав до суду на Google через маркування поштової розсилки як спам.

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