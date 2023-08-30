Викрито одесита, який обіцяв за $20 тисяч допомогти «відкосити» від призову

В Одесі чоловік за $20 тисяч обіцяв через знайомих в військкоматі «відкосити» від призову.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

В Одесі місцевому жителю було оголошено про підозру в зловживанні впливом. Чоловік обіцяв військовозобов'язаному за 20 000 доларів США відмовити від військової служби та допомогти оформити документи про його непридатність до неї, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Для реалізації оборудки одесит планував скористатися своїми зв'язками в районному територіальному військовому комісаріаті та службі призову в Одесі. Він погрожував, що в іншому випадку документи призовника по стану здоров’я у військкоматі розглядатись не будуть.

Правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до процедури, передбаченої статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час одержання незаконної вигоди.

Наразі розглядається питання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного.

Встановлюється повний перелік осіб, які брали участь у цій незаконній схемі.

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